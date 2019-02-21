Enez Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Karagöl Mevki açıklarındaki lastik botta, bir grup kaçak göçmen olduğunu tespit etti. Lastik botu durduran ekipler, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışan Afganistan ve İran uyruklu 5'i çocuk, 6'sı kadın toplam 28 kaçak göçmeni yakaladı. Karaya çıkarılan kaçak göçmenler, Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Enez'de, lastik botta 28 kaçak göçmen yakalandı
21.02.2019 - 12:49 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 12:53
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Edirne'nin Enez ilçesinde, lastik botla yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan, yabancı uyruklu 28 kaçak göçmen yakalandı.
Kaynak: DHA
Etiketler : Enez,kaçak göçmen,
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