Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Şahinbey ilçesine bağlı Ali Baba Mahallesi Ali Şener Çavuş Caddesi Kireci Çıkmazında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 48 yaşındaki Ali Salih Gürkan'ın evinde elektrikli ısıtıcıdan kaynaklı yangın çıktı. Gürkan, kendini dışarı atarak itfaiye ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlı ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldıktan sonra evin içerisinde incelemelerde bulundu. Evin içerisine giren ekipler, 43 yaşındaki Zeynep Gürbüz'ün yanmış cesedi ile karşılaştı.

Cenaze, olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Gaziantep Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Burada yapılan otopsi işlemlerinin ardından 4 çocuk annesi Gürbüz’ün cesedi ailesine teslim edildi.