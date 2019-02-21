Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından D-100 Karayolu üzerinde yol kontrol uygulaması esnasında bir araca el konuldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan yol kontrol uygulamalarında ülkeye yasa dışı yollarla sokulan ve çekici üzerinde İstanbul'a götürülmek istenen piyasa değeri yaklaşık 250 bin lira olan lüks spor araç ele geçirildi.

Ele geçirilen araç, Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek soruşturma başlatıldı.