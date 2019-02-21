Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonel faaliyet düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan şok uygulama sırasında durdurulan bir araç ve içerisindeki 2 şahsın yapılan aramasında, 6 parça halinde 10 kilo 600 gram ot esrar maddesi ele geçirilmiş olup, şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmışlardır” denildi.
Muş’ta 10 kilo esrar ele geçirildi
21.02.2019 - 16:10 | Son Güncelleme: 21.02.2019 - 16:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Muş’ta polis ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda 10 kilo 600 gram ot esrar maddesi ele geçirildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Muş,narkotik,esrar,uyuşturucu,
606167 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606167.aspx
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