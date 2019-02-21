Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonel faaliyet düzenlendiği belirtildi. Açıklamada, “Yapılan şok uygulama sırasında durdurulan bir araç ve içerisindeki 2 şahsın yapılan aramasında, 6 parça halinde 10 kilo 600 gram ot esrar maddesi ele geçirilmiş olup, şahıslar çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanmışlardır” denildi. 