Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Ahmet Köse idaresindeki tır, otoyolun Düzce kesimi Yeşilyayla mevkisinde önünde seyreden Atilla Ç'nin kullandığı kamyona çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tır içerisinde sıkışan sürücü, olay yerine gelen itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden güçlükle çıkarıldı.

Sürücü, burada yapılan ilk müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Ahmet Köse'nin cesedi, Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan kamyon sürücüsü Atilla Ç. ise ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.