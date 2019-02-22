Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 2000 Evler Mahallesi petrol ofisinin yan kısmında şüphe üzerine durdurularak GBT kontrolü yapılan M.A.’nın Nevşehir adli makamlarınca yaralama suçundan 3 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan M.A. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak Nevşehir E Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.