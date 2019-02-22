Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, şehirde çeşitli suçlara karışan ve bu şekilde gelir elde edenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Asayiş Şubesi ekipleri, Eskişehir'de daha önceden belirlenmiş olan 22 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenlendi. 22 zanlının yakalandığı operasyonda ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda; 4 tabanca, 66 mermi, 3 el telsizi, çeşitli kumar malzemeleri ile çok sayıda belge ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahısların emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.