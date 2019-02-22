Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve çökme riski olduğu tespit edildikten sonra yıkımına karar verilen bir binanın daha yıkımına devam ediliyor. Yıkım iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor.