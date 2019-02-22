Kartal'da çöken 8 katlı Yeşilyurt apartmanının yanında bulunan ve çökme riski olduğu tespit edildikten sonra yıkımına karar verilen bir binanın daha yıkımına devam ediliyor. Yıkım iş makineleri tarafından gerçekleştiriliyor.
Kartal'da riskli binaların yıkımı sürüyor
22.02.2019 - 15:50 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 15:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kartal'da çöken 8 katlı binanın yanındaki riskli bir binanın yıkım çalışmalarına devam ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Kartal,kartalda yıkım,
606425 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606425.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER