Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Keşan ilçesine Yerlisu köyünde oturan C.A, İlçe Jandarma Komutanlığı’na başvurarak, tarlasının içerisinde bulunan kömürlükte toplam değeri bin 100 TL olan 1 adet 100 amperlik akü, 1 adet su motoru ve 1 adet jeneratörün çalındığını beyan etti.

Jandarma ekipleri, hırsız veya hırsızları yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

