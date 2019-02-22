Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, Samsun Atakum ilçesi Toybelen Mahallesi'nde bulunan bir ortaokulun bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşi avukat olduğu öğrenilen okulda görevli kadın öğretmen S.Ç.'nin park halindeki otomobiline pompalı tüfekle saldırı yapıldı. Saldırganlar olay yerinden otomobille kaçtı. Saldırıda tüfekten çıkan saçmalar araçta 5 yere isabet ederek maddi zarara yol açtı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri yaptıkları araştırma sonucu silahlı saldırıyı gerçekleştirdiği iddia edilen M.A. (37) ve E.K.'yi (36) yakalayarak gözaltına aldı. Polis M.A.'nın evinde yaptığı aramada olayda kullanılan 1 adet pompalı tüfeği ele geçirdi. Cinayet Bürosundaki sorguları tamamlanan M.A. ve A.K. Samsun Adliyesine sevk edildi.