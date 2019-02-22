Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 20.00 sıralarında Eyüpsultan Kemerburgaz Abdulhamit Han Caddesi 1. Volkan Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde yapılan doğalgaz boru hattı inşaatında kazı çalışması yapıldığı esnada göçük meydana geldi. Göçük sırasında işçi Fatih D. (30) toprak altında kaldı. Arkadaşlarının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yapılan ilk incelemelerde göçük altında kalan Fatih D.’nin, hayatını kaybettiği tespit edildi. Hayatını kaybeden işçinin bulunduğu yerden çıkarılması için çalışma başlatıldı. Jandarma, olay ile ilgili inceleme başlattı.