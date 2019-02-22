Edinilen bilgiye göre, Musabeyli ilçesinden Gaziantep’e giden M.Y. idaresindeki 01 ZP 287 plakalı kamyonet, Musabeyli Kaynaklı köyü yakınlarında Y.K. yönetimindeki 79 EF 145 plakalı otomobille çapıştı. Kazada her iki aracın sürücüsü ile araçlarda bulunan Mehmet Can, A.A., B.Y., M.Y., Z.Y., G.Y., O.Y. ve E.Y. yaralandı. 112 Acil Servis ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Mehmet Can yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kamyonet ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 9 yaralı
22.02.2019 - 23:41 | Son Güncelleme: 22.02.2019 - 23:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kilis’in Musabeyli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı.
Etiketler : Kilis,
606499 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606499.aspx
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