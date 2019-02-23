Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sultanbeyli’nde gerçekleşen açılışa AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım'ın, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Fatih Kacır, Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ile çok sayıda vatandaş katıldı.

“Sizler bizim gururumuzsunuz, aydınlık yarınlarımızsınız”

Açılışta konuşama yapan AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, “Genç ve çalışkan başkanımız Hüseyin Keskin, resmen aklımızı okumuş. Sizin için, bilim teknoloji merkezini açılışa hazır hale getirmiş. Sanayi teknoloji bakanımız, İstanbul Kalkınma Ajansı katkı koymuş, ne güzel merkez olmuş. Uzay ünitesinden matematiğe, fizik, mekanik ünitelere kadar 42 bilim ünitesi var. Burada uygulamalı robotik kodlama eğitimi olacak. Robot planlaması yapılacak, robotlar tasarlanacak. Çünkü gelecek bilişimle gelecek, teknolojiyle gelecek. Gelecek sizlerle gelecek. Sizler bizim gururumuzsunuz, aydınlık yarınlarımızsınız. Hem de bu merkez, Türkiye için kıymetli, vatansever merhum Muhsin Yazıcıoğlu’nun adını taşıyan kültür merkezinin içine yapılıyor. İşte bu duygu ve düşüncelerle açılışını gerçekleştirdiğimiz bu eserlerin, bu bilim teknoloji merkezinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum ve Belediye Başkanımız Hüseyin Keskin’e, Bilim Sanayi Teknoloji Bakanlığımıza, İstanbul Kalkınma Ajansı’na yaptıkları katkılardan dolayı teşekkür ediyor, hepinizi muhabbetle selamlıyorum” şeklinde konuştu

“Gençlerimiz teknolojinin her imkanından bilinçli şekilde faydalansın istiyoruz”

Bilimde, kültürde ve sanatta ileri bir düzeye gelmenin tek yolu çok çalışmak olduğunu altını çizen Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “Ecdadımız asırlar boyunca bir medeniyet oluştururken hem daha fazlasını hem de daha ilerisini hayal etmiştir. Biz gençlerimize hep hayallerinin peşinden gitmesini söylüyoruz. Sizler için Bilim ve Teknoloji Merkezlerimizin sayısını artıracak ve teşvikte bulunmayı da kendimize görev biliyoruz. İnovasyon merkezimiz de tamamlanmak üzere. Bilim üreten, araştıran ve geliştirme odaklı olmayı amaçlayan bu merkezler, siz gençler tarafından ilgi görmezse sadece tabelayla yetinmek zorunda kalırız. Burası sizin okul zamanı dışında üreteceğiniz hatta yeri geldiğinde en az okul zamanı kadar vakit geçirebileceğiniz bilim ve sanatın buluştuğu kadim yuvadır. 10 yılda 35 yeni okulumuzu hizmete aldık. Gençlerimiz teknolojinin her imkanından bilinçli şekilde faydalansın istiyoruz. Çağın gerisinde kalmasınlar arzusundayız. Çünkü biz gençlerimize imkan verildiğinde büyük başarılar elde edeceklerine inanıyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından Yıldırım, Kacır ve Keskin merkezin açılışını yaptı.

Bilim ve Teknoloji Merkezi, çocuklar ve gençlerin teknolojiyi anlamalarına, yeni teknolojilere hızlı ve sağlıklı biçimde adapte olabilmelerine imkan sağlayacak, onları bilim ve teknolojiye yönlendirecek. Merkez aynı zamanda gençlerin teknolojik üretim yapmasının da önünü açacak.Proje kapsamında 45 bilim ünitesi ve 1 maker atölyesi kurulacak. Aynı zamanda projenin uygulama okulu olan Sultanbeyli Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde STEM ve maker tabanlı robotik kodlama laboratuvarı ile mobil yazılım ve aplikasyon geliştirme laboratuvarı oluşturuldu.Bu kapsamda 18 ay boyunca 8 bin 500 gence yaş grubuna göre fen, bilim ve teknoloji alanlarında kısa, orta, uzun dönemli eğitimler verilecek.