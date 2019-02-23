Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde gece saatlerinde bazı ikamet ve kamu kuruluşlarına ait inşaat malzemelerinin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. Bölgede güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüphelilerin Ankara ve Niğde plakalı 2 kamyonetle çaldıkları inşaat malzemelerini taşıdığını tespit etti. Kamyonetleri takip eden polis, Kaman yol kavşağında düzenledikleri operasyonla araçları durdurdu. Kamyonetlerdeki aramalarda, ikamet ve kamu kuruluşuna ait inşaat malzemeleri, jeneratör, demir çubuklar, matkap ve kablolar ele geçirildi.

Kamyonet sürücüleri N.U., ve Ş.K., gözaltına alındıtan sonra çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.