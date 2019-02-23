Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre Erciyes Üniversitesi İnşaat Bölümü öğrencisi Ö.D. TEM ekipleri tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı. Ö.D.'den elde edilen dijital materyallerde yapılan incelemede çok sayıda örgütsel fotoğrafların olduğu tespit edildi.

Ö.D. emniyetteki işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.