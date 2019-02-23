Edinilen bilgiye göre olay, Arsuz'un Madenli Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre, ailesiyle yaşayan 3 çocuk annesi Selin Çulha (25) önceki gün yakınları tarafından evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu. Olay yerinde inceleme yapan polis Çulha'nın cenazesini otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı, 10'dan fazla kişinin gözaltına alındığı ve soruşturmanın devam ettiği bildirildi.
Hatay'da cinayet: 3 çocuk annesi silahla vurulmuş halde bulundu
23.02.2019 - 15:36 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 15:38
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Hatay'ın Arsuz ilçesinde 3 çocuk annesi kadın ailesinin evinde silahla vurularak öldürülmüş halde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Hatay,cinayet,
606638 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606638.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER