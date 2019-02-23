Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Göreme Belediyesi ekipleri tarafından Müze Müdürlüğü uzmanları gözetiminde kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Göreme Beldesi Aşıklar Vadisi içerisinde bulunan çay bahçesi, iş yeri sahipleri tarafından boşaltılmasının ardından Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.