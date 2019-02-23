Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde Göreme Belediyesi ekipleri tarafından Müze Müdürlüğü uzmanları gözetiminde kaçak yapıların yıkımları devam ediyor. Göreme Beldesi Aşıklar Vadisi içerisinde bulunan çay bahçesi, iş yeri sahipleri tarafından boşaltılmasının ardından Göreme Belediyesi ekipleri tarafından yıkıldı.
Kapadokya’da kaçak yapı yıkımları devam ediyor
23.02.2019 - 16:17 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 16:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Nevşehir’in merkez ilçeye bağlı Göreme beldesinde kaçak yapıların yıkımına devam ediliyor.
Kaynak: İHA
Etiketler : Nevşehir,Kapadokya,Ürgüp,
606649 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606649.aspx
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