Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Memleketleri İzmir'den görev yaptıkları Büyükorhan ilçesine yolculuk eden 2 sağlık memuru, yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek 100 metrelik uçurumdan aşağı yuvarlandı. Büyükorhan Mazlumlar köyü yakınlarında, Emre Arslan'ın idaresindeki araç, ormana uçarak 4 takla atarak durabildi. Emre Arslan ve Ahmet Çelik, taktıkları emniyet kemeri sayesinde burunları bile kanamadan kurtuldu. Kazadan sonra Dursunbey Devlet Hastanesi'nde müşahede altına alınan sağlıkçılar yapılan muayenin ardından taburcu edildi.

Emniyet kemeri sayesinde hayatlarının kurtulduğunu ifade eden sağlıkçılar, "İzmir'den Bursaya gelirken yağış sebebiyle kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybederek ormana yuvarlandık. Yaklaşık 4 takla attıktan sonra emniyet kemerimiz takılı olduğu için burnumuz bile kanamadan kurtulduk" dedi.