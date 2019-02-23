Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, yarın (Pazar) Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.