Kuzey Ege'de etkili olan fırtına Bozcaada ve Gökçeada'ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor. Çanakkale Boğazı ile adalar arasında deniz ulaşımını sağlayan Gestaş A.Ş yetkilileri, yarın (Pazar) Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattındaki tüm seferlerin olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildiğini duyurdu.
Ada seferlerine fırtına engeli
23.02.2019 - 18:03 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 18:05
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale’de, etkili olan fırtına Gökçeada ve Bozcaada’ya deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Etiketler : Çanakkale,
606666 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606666.aspx
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