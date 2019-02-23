Kapadokya bölgesinde Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü Komisyonu kararlarınca bugüne kadar tespit edilen 21 kaçak yapının 14’ü ilgili belediyelerce yıkıldı. Kapadokya’da kaçak yapıların yıkım çalışmalarının hafta boyunca devam edeceği öğrenildi.
Kapadokya’da 14 kaçak yapı yıkımı tamamlandı
23.02.2019 - 18:09 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 18:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde bugün itibarıyla tespit edilen 21 kaçak yapıdan 14’ünün yıkımı tamamlandı.
Etiketler : Kapadokya,kaçak yapı yıkımı,
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