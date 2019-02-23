Kaza, Beylikdüzü E-5 karayolu Ankara istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden iki araç kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolun iki tarafına savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen çekicilerle yoldan kaldırılan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Beylikdüzü'nde 2 araç çarpıştı, trafik durma noktasına geldi
23.02.2019 - 20:27 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 20:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beylikdüzü'nde kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkan 2 araç çarpıştı. Araçların yolun 2 tarafına savrulduğu kazada trafik durma noktasına geldi.
Kaza, Beylikdüzü E-5 karayolu Ankara istikametinde saat 17.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, aynı istikamette seyreden iki araç kar yağışından dolayı kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle araçlar yolun iki tarafına savruldu. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken trafik durma noktasına geldi. Olay yerine gelen çekicilerle yoldan kaldırılan araçlarda büyük çaplı maddi hasar meydana geldi.
Etiketler : Beylikdüzü,yaşam haberleri,
606689 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606689.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER