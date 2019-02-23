alınan bilgiye göre, İsa Balcı'nın kullandığı 08 DA 120 plakalı otomobil Tütüncüler köyünde virajı alamayarak bir alt yola yuvarlandı. Kazada araçta bulunan Balcı'nın annesi Emine Balcı hayatını kaybederken, sürücü İsa Balcı ile eşi Emine Balcı ise yaralandı. Yaralılar ambulansla Artvin Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.
Artvin’de trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı
23.02.2019 - 23:18 | Son Güncelleme: 23.02.2019 - 23:19
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Artvin'in Tütüncüler köyünde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Etiketler : Artvin,kaza,
606711 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606711.aspx
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