İstanbul' da etkili olan kar yağışı ve şiddetli rüzgar nedeniyle seferlerde aksamalar oldu. İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan THY'nin, Bakü, Aşkabat ile İzmir ve Adana seferleri iptal edildi.
Uçuşlara kar engeli: 4 sefer iptal edildi
24.02.2019 - 01:38 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 01:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türk Hava Yolları'nın, İstanbul Havalimanı'ndan yapılması planlanan iç ve dış hatlarda toplam 4 seferi olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle iptal edildi.
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