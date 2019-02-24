Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kapadokya bölgesinde, peribacalarının yakınında bulunan yapıların yıkılmasına yönelik çalışmalarla gündeme gelen Nevşehir’in Göreme beldesinde, turizm sektöründe faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşları (STK), mağduriyetlerin önüne geçilmesi için taleplerini dile getirdi. Beldedeki bir otelde düzenlenen toplantıdadernekler adına basın açıklamasını okuyan turizmci Aynur Dağ Yüksel “İçerisinde yöre halkının, belediye ve sivil toplum kuruluşlarımızın da bulunacağı bir komisyon oluşturularak gerekli düzenlemeler ve takiplerle çarpık yapılaşmanın önüne geçilmesi uygun olacaktır” dedi.

“Bizler yöremizin öneminin farkındayız’ ifadesini kullanan Yüksel, şöyle devam etti: Doğal güzelliklerimizi koruyacağımıza, yapılan uygunsuz yapıları kimseyi incitmeden düzelteceğimize ve takipçisi olacağımıza kamuoyu önünde söz veriyoruz” diye konuştu. Dünya turizm platformlarında Göreme’nin zamanla marka hâline geldiğini dile getiren Yüksel “Göreme’nin Kapadokya bölgesinde gözde oluşu ve hâlen yükselmekte olması bazı çevreler tarafından hazmedilememektedir, bunun farkındayız. Oysa bizler Göremeli olarak turizmin gelişmesine destek olabilecek herkese kucak açmışız.

DÜNYADA EŞİ OLMAYAN BİR YER

Göreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz da turizm sektöründe faaliyet sürdüren tarafların Kapadokya’ya özel bir statü kazandıracağı düşünülen “Alan Yönetimi Yasası”nın bir an önce uygulamaya konulmasını istediklerini dile getirdi. Kapadokya’nın dünyada eşi olmayan bir yer olduğuna işaret eden Durmaz “TBMM’den Kapadokya özel yasasının çıkmasını istiyoruz. Burası turizmciler ve bizim için ekmek kapısı. Turizmciler kesinlikle doğanının bozulmasından yana değil. Ama bir gerçek var peribacaları ile yaşamak bizim kültürümüz. Kapadokya’yı koruyarak kullanmak en büyük arzumuz” dedi.