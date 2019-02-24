Edinilen bilgilere göre, Van İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, özel bir firmaya ait kargo firmasında İran halısı sevk edileceği bilgisinin alınması üzerine, Muradiye ilçesi Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri ile birlikte ilçenin Ünseli Mahallesi'nde şüpheli bir kamyonu durdurdu. Yapılan aramada 24 adet kaçak İran halısı ele geçirilirken, olayla ilgili gerekli adli soruşturma işlemlerinin başlatıldığı belirtildi.
Van’da 24 adet kaçak İran halısı ele geçirildi
24.02.2019 - 12:14 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 12:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılıkla mücadele çalışmaları kapsamında Muradiye ilçesinde 24 adet kaçak İran halısı ele geçirdi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Van,İran halısı,kaçakçılık,
606798 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606798.aspx
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