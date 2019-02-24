Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza bugün öğlen saatlerinde, TEM yolunun Gümüşova Rampaları mevkiinde meydana geldi. Henüz kimliği öğrenilemeyen sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği otomobil, şarampole yuvarlandı. Ağaçlara çarpan otomobil hurdaya döndü. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarıyla, kaza yerine itfaiye ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, sürücü ve yanındaki eşinin, kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Aracın arkasındaki pusette emniyet kemeri bağlı olarak oturan bebeğin ise yaralanmadığı belirlendi. 112 Acil ekibi, büyük korku yaşadığı görülen bebeği ambulansa aldı. Bebek, kontrol amacıyla hastaneye götürüldü.

İtfaiye ekipleri ise sürücü ve eşinin cansız bedenlerini, ön tarafı hurdaya dönen araçtan güçlükle çıkardı. Ekiplerin, aracı da çıkarmak için olay yerindeki çalışmaları devam ediyor.

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