Kaza, bugün öğle saatlerinde Ağrı - Diyadin karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde 6 kişi bulunan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan araçta bulunan 6 kişiden 2'i hayatını kaybetti, 4'ü ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Taşlıçay ve Diyadin Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatılırken, otomobildeki 6 kişinin Diyadin'de bulunan kaplıcalara gittikleri öğrenildi.
Ağrı'da trafik kazası: 2 ölü, 4 yaralı
24.02.2019 - 14:25 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 16:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı'nın Diyadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, bugün öğle saatlerinde Ağrı - Diyadin karayolunda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, içerisinde 6 kişi bulunan otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine yoldan çıkarak takla attı. Şarampole uçan araçta bulunan 6 kişiden 2'i hayatını kaybetti, 4'ü ağır yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Taşlıçay ve Diyadin Devlet Hastanelerine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin devam ettiği belirtildi.
Kaynak: İHA
Etiketler : Ağrı,trafik kazası,
606822 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606822.aspx
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