Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ticari araç, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.