Ticari araç, karşı yönden gelen otomobil ile kafa kafaya çarpıştı. Yağışlı havanın etkisiyle kayganlaşan yolda meydana gelen kazada her iki araçta bulunan 5 kişi yaralandı. 112 acil ekiplerinin müdahale ettiği yaralılar, İznik Devlet Hastanesine sevk edildi. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yağışlı hava kazayı da beraberinde getirdi: 5 yaralı
24.02.2019 - 17:32 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 17:33
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İznik-Yenişehir karayolunda iki araç kafa kafaya çarpıştı. Kazada 5 kişi hafif yaralandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : İznik,trafik kazası,
606847 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606847.aspx
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