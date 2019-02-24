Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alp Düğün Salonu'nda düzenlenen törende konuşan OGC Başkanı İsrafil Avcı, "Biz bu kenti çok seviyoruz. Umarım sizler de seversiniz. Mustafa Kemal Atatürk şehrimizi ziyaretinde 'Yiğit Osmaniyeliler, mert Osmaniyeliler' diye hitap etmiştir. Bu nedenle kentimize bu unvanlardan birinin verilmesini Gazi Millet Meclisimizden bekliyoruz" dedi.

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim ise Osmaniye'nin müstesna bir şehir olduğunu ve Anadolu'nun en derin medeniyet izlerine sahip olduğunu söyledi.

Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, "Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti sadece Osmaniye'de yaşayan ve Osmaniye'de bu mesleği icra eden değerli basın mensuplarımızın değil, Osmaniyemizin bir sesi olarak ulusal ölçekte Osmaniye'nin tanıtılmasına ve tanınmasına katkı sağlayan bu tür organizasyonların her geçen yıl biraz daha artan düzeyde ve güzellikte düzenlemeye ve organize etmeye çalışıyor. Bu şehrin belediye başkanı olarak tüm hemşehrilerimiz adına Osmaniye Gazeteciler Cemiyetine teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Vali Ömer Faruk Coşkun ise konuşmasında, "Kişi hak ve hürriyetlerine saygılı, kamu yararını gözeten, hukukun temel ilkelerini kendilerine düstur edinen, bizlerle vatandaş arasındaki iletişimi sağlayan, memleketin müşterek sesi olan ve bu kadim şehrin büyüyüp gelişmesi yolunda yapmış olduğumuz çalışmalarda emeği geçen tüm basın mensuplarını kutluyorum. Böylesi büyük çapta bir ödül töreni gerçekleştirip Osmaniyemizin tanıtımını ulusal alanda yapmış olan Osmaniye Gazeteciler Cemiyeti yönetimine ve siz değerli katılımcılara da çok teşekkür ediyorum. Bugün burada ödüle layık görülen bütün basın mensubu arkadaşlarımı kutluyor, sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum" dedi.

Plaketlerin takdiminin ardından 2018 Yılı Basın Ödülleri verildi. Osmaniye Gazeteciler Cemiyetinin merhum Başkanı Gökhan Erkmen Özel Ödülü Anadolu Ajansı Adana Muhabiri İbrahim Erikan'a, merhum Gökhan Erkmen'in oğlu Ali Erkmen tarafından verildi. Yılın En İyi Kadın Haber Sunucusu Ödülü Habertürk TV Ana Haber Sunucusu Ceren Bektaş'a, Yılın En İyi Genel Yayın Yönetmeni Ödülü Türkiye Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İsmail Kapan'a ve Yılın En İyi Haber Spikeri Ödülü TRT Haber Spikeri Canan Reçber'e Vali Ömer Faruk Coşkun tarafından verilirken; Yılın En İyi Haber Müdürü Ödülü Akşam Gazetesi Haber Müdürü Özkan Tamirak'a ve Yılın En İyi Spor Programı Sunucusu Ödülü TRT Spor Programı Yapımcısı Erdoğan Arıkan'a Garnizon Komutanı Topçu Albay Emin Yılmaz Sancaktar tarafından verildi. Yılın En İyi Köşe Yazarı Ödülü Star Gazetesi Yazarı Ömer Ekinci, Yılın En İyi Gazete Yayın Koordinatörü Ödülü Star Gazetesi Yayın Koordinatörü Ahmet Gemici'ye Belediye Başkanı Kadir Kara tarafından; Yılın En İyi Ekonomi Yazarı Ödülü Yeni Birlik Gazetesi Ekonomi Yazarı Serpin Alparslan'a ve Bulmaca Editörü Celal Kodamanoğlu'na Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından verildi. Medya Onur Ödülü Gazeteci-Yazar Zafer Kiraz'a ve Yılın En İyi Ekonomi Programcısı Ödülü TRT Ekonomi Programcısı Gülçin Üstün Can'a İl Emniyet Müdürü Ahmet Selçuk Okumuş tarafından; En İyi Genel Yayın Koordinatörü Ödülü Milat Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü Serdar Arseven'e İskenderun Kaymakamı İskender Yönden tarafından; En İyi Gazete Haber Koordinatörü Ödülü Milat Gazetesi Ankara Haber Koordinatörü Neşet Gündoğdu'ya Arsuz Kaymakamı Musa Sarı tarafından; Osmaniye haberlerine katkıları nedeniyle Anadolu Ajansı Adana Bölge Müdürü Kemal Firik'e ise ödülü Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Adana Şube Müdürü Mustafa Naci Dönmez tarafından verildi. Osmaniye haberlerine katkı sağlayan Demirören Haber Ajansı Adana Bölge Müdürü Bekir Karakoca'ya ödülü İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak tarafından; İHA Adana Bölge Müdürü Adnan Kulak'a ödülü Mersin Osmaniyeliler Derneği Başkanı Akar Tülücü tarafından; Sabah Gazetesi Adana Bölge Müdürü Melih Torunlar'a ödülü Osmaniye Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Devrim Murat Aksoy tarafından verilirken; En İyi Bölge Haber Koordinatörü Ödülü Sabah Gazetesi Çukurova Koordinatörü Ersin Ramoğlu'na Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Başkanı Mehmet Ali Dim tarafından; Osmaniye haberlerine katkılarından dolayı Kanal B Adana Bölge Müdürü Sema Erdoğan'a ödülü Ticaret Borsası Başkanı Sait Çenet tarafından takdim edildi. Ödül gecesi Osmaniye Belediyesi Mehter Takımı'nın gösterisi ve sanatçı Didem Taşçı'nın konseri ile son buldu.