Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre; merkez Bahçelievler Mahallesi İstiklal 1. Sokak üzerinde 3 katlı bir apartmanın 1’inci katında soba bacasından kaynaklı bir yangın çıktı. Yangın sonrası evi dumanlar sararken, içeride sebebi bilinmeyen bir nedenden dolayı bir patlama meydana geldi. Yangında oturma odasının balkon kapısı havaya uçarken, kapı apartman önündeki sarmaşık dallarının üzerine düştü. Patlamada bazı camlar da kırılırken, yangın sırasında evde uyuyan Tevfik Gündüz kendini dışarı zor attı. Gündüz’e 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale ederken eşi ve çocukların evde bulunmaması olası bir faciayı önledi.

6 aylık hamile kadın ve 8 yaşındaki kızı balkonda mahsur kaldı

Aynı apartmanın 3’üncü katında oturan 6 aylık hamile Esra Zengin ve 8 yaşındaki kızı Bahar Zengin apartmanı saran dumandan dolayı dışarı çıkamadılar. Çareyi balkonda çıkmakta buluna anne kız, itfaiye ekiplerinin yangını tamamen söndürmesinin arsından aşağı inebildi. Anne kıza 112 Acil Servis ekipleri olay yerinde müdahale ederken ikisininde de sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Anne kıza komşuları yardım etti.

Öte yandan, yangının soba bacasından gaz sıkışmasından dolayı patlama yaşandığı öğrenilirken, evde maddi hasar meydana geldi.