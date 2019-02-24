Zonguldak’ın Devrek ilçesi Madencioğlu Köyü civarında devriye gezen İlçe Jandarma Timleri köy yolunda yaralı olarak buldukları tilkiyi tedavisi için araçları ile Devrek Belediyesi Veterinerliğine teslim ettiler. Tilkinin ilk tedavisi veteriner tarafından yapılırken, jandarma ekiplerinin bu örnek davranışı vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı
Jandarma ekiplerinden yaralı tilkiye şefkat eli
24.02.2019 - 20:35 | Son Güncelleme: 24.02.2019 - 20:36
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Devrek Jandarma ekipleri tarafından yaralı olarak bulunan tilki veterinere teslim edildi.
Etiketler : Jandarma ekipleri,tilki,
606863 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/606863.aspx
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