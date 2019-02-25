Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, akşam saatlerinde Hocaömer Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, husumetli iki kişi sokakta karşılaşınca bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. İki tarafında arkadaşlarının olaya katılmasıyla tartışma kavgaya dönüştü. Tekmeli- yumruklu kavgayı gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis, kavgayı sonlandırarak olaya karışan 5 kişiyi gözaltına aldı. Kavgada yaralandığı belirlenen 4 kişi ise olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Acil serviste tedaviye alınan yaralıların sağlık durumu iyi olduğu öğrenildi.