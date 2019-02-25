Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Mutlaka duymuşsunuzdur, bir kadın stresliyse alışverişe, depresyondaysa kuaföre gider... Bu öyle bilinçsiz yapılan, alışkanlıkla ortaya çıkan bir davranış değil. Uzmanlar sıkıntılı dönemden geçen kadınların beğenilmek, sevilmek gibi duyguları hissetmek için böyle davrandığını söylüyor. Çünkü beğenilmek, sevilmek, mutlu eden şeyler yapmak, bedende eksilen dopaminin artmasını sağlıyor. Mutsuz dönemlerde kuaföre gidip saçlarda değişiklik yapmak da bu amaca hizmet ediyor aslında. Bunun bilimsel geçerliliği olduğunu söyleyen NP Feneryolu Tıp Merkez Psikiyatri Uzmanı Doç. Dr. Gökben Hızlı Sayar, sadece saç değil, beğenilme içeren her şeyin dopamini artırarak sağlıklı mutluluğu getirdiğini ifade ediyor. Kuaförden çıkan kadının ‘çok yakışmış’ övgüsünü alması, yemek için uğraşan bir eş ve annenin ‘eline sağlık, harika olmuş’ sözlerini duyması ise çok mutlu ediyor. Bu yüzden haz alabileceğimiz nesne ya da aktivitelere yönelme sıklığımız, ihtiyaç duyduğumuz dopamine göre değişebiliyor. Bu yolla da günlük sıkıntılardan uzaklaşmak kolaylaşabiliyor.

BEĞENİLMEK MUTLU EDİYORKadınlar kendini ödüllendirmek için bir şeyler yapıyor. Sadece bedenindeki değişiklikler değil, beğeni duygusunu yaşayabileceği her şey bu amaç için. Güzel yemekler yapmak için uğraşan kadın eşinin ‘eline sağlık’ demesi, çocuğunun ‘annem çok güzel olmuş, bir tane daha alabilir miyim’ demesiyle dopamin salgılıyor ve bu ona yetiyor.

KABUL GÜNÜ NİÇİN ZENGİN?

Beğenilme duygusunun bir zemini de kabul günleri. Arkadaşlarını davet eden kadın birbirinden şık porselenleriyle gösterişli yemekler, börekler, kekler yapar ki en çok o beğenilsin. Hele de misafirlerinden bir ya da birkaçı o yaptığının tarifini istediyse değmeyin keyfine. Bir dahaki kabul gününe kadar yetecek kadar dopamin, yani mutluluk.

BU SAÇ SİZE ÇOK YAKIŞTISaçlarında ‘bir şeyleri değiştirmek’ için yola çıkan kadın, daha kuaföre gittiğinde ilgiyle açılan kapılarla amacına ulaşma yolunda adım atıyor. Ardından “Bu renk sizi çok açacak, harika olacak” vaadi ikinci aşamayı oluşturuyor. Kendi beğendiği saç ve renge ulaştığında ikinci aşama gerçekleşiyor ve dopamin salgısı artıyor. Yeni saç modeli ve rengiyle, eşinden, arkadaşlarından da ‘çok yakışmış’ sözlerini duyan kadının moral bozukluğu da hızla azalıyor.