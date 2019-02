Türkiye Gazetesi

CANAN ERASLAN

Bunu hemen hemen her davranış için söyleyebiliriz aslında. Zamanında yemek, zamanında dinlenmek, zamanında yorulmak... Bu doğru zamanı da bize tabiatta yetişen ürünler ve bedenimiz söylüyor aslında. Sağlığının yanı sıra, formunu korumak isteyenlere de mevsime göre sebze ve meyveler öneriliyor. Kış mevsiminde formu korumak daha zor olabiliyor. Çünkü yaz aylarındaki aktif hayat, kış aylarında yerini az hareket etmeye bırakıyor ve kilo artışı kaçınılmaz oluyor. Ardından gelen diyetler, doğal dengeyle örtüşmediğinde de başarısızlık mutlak hâle geliyor. Fakat uzmanlara göre, kış aylarında azalan enerji, hareketsizlik ve daha da kötüsü artan iştah ile birlikte form tutmak daha da zor hâle geliyor. FitChef Uzman Diyetisyeni Özgül Yıldız “Günümüzde her sebze ve meyveyi her mevsimde bulabiliyoruz ama aslında bunları kendi mevsimine göre tüketmek sandığımızdan çok daha önemli. Mevsiminde olmayan besinler her ne kadar taze olarak önünüze sunulsa da yetiştirilirken mevsim sebzelerine göre çok daha fazla işlem görür. Tohum aşamasından itibaren besin üzerinde kullanılan kimyasal maddeler, hormon ve pestisit de insan vücudunun var olan sistemine uygun olmadığı için iştah dengesini ve bünyenin kilo yönetimini bozar. Bu sebepledir ki yeterli ve dengeli beslenmenin korunması ve vücudun iştah mekanizmasının bozulmaması için mevsiminde meyve ve sebze tüketimi başlı başına bir diyet” diyor.