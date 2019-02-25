Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Damla Peker

ANKARA

Bu sayede birkaç yıla kadar, dönüşmesi mümkün olan bütün atıklar kullanılacak, yeni eşyalara dönüşecek, çevreyi daha az kirletecek. Bu çerçevede Şırnaklı kadınlar atıklarını yeniden kullanmaya başladı. AK Parti Şırnak İl Kadın Kolları Başkanlığı ve Geleceğe Işık Saçan Şırnak Kadın Derneği’nin başlattığı ortak proje ile bölge kadınlarına atıkları nasıl ayrıştıracakları ve atıkların geri dönüşümü için neler yapılabileceği konusunda eğitim verildi. Eğitimler sonunda kadınlar plastik bidonlardan kirli çamaşır sepeti, atık gazetelerden dekoratif süs eşyaları, kartondan ekmek sepeti, kırık camdan biblo ve sayısız ürün yaptı. Ardından bez torbalar dikip ev ev dolaşarak dağıttı ve plastik poşet kullanımının önüne geçti. Şırnak Kadın Kolları ve Dernek Başkanı Hatice Atan “Şırnaklı kadınlar olarak hem çevre kirliliğinin önüne geçmek, hem de ekonomimize katkıda bulunmak için projeyi destekliyoruz. Kursiyerlerimizin yaptığı ürünler bir sergi ile önümüzdeki günlerde tanıtılacak” dedi.