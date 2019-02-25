Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan tahminlere göre, hava sıcaklıkları kuzeybatı kesimlerde artacak, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgarın, kuzeybatı kesimlerde kuzey ve kuzeydoğu, diğer yerlerde güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetli (30-60 km/sa) olarak esmesi bekleniyor.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Çok bulutlu 10

İstanbul: Çok bulutlu, sabah ilk saatlerde Avrupa Yakası karla karışık yağmur, Anadolu yakası hafif yağmurlu 8

İzmir: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı sağanak yağışlı 11

Bursa: Çok bulutlu 10

Adana: Çok bulutlu, gece saatlerinde hafif sağanak yağışlı 20

Antalya: Çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı 19

Samsun: Çok bulutlu 8

Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerine kadar aralıklı yağmurlu 9

Erzurum: Parçalı bulutlu 3

Diyarbakır: Parçalı bulutlu 15