Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Germencik'in Mesudiye Mahallesi'nde yaşayan inşaat işçisi Muhammet Duru ve ev kadını Yüksel Duru (22) çiftinin 1 yıl önce ikinci çocukları dünyaya geldi. Çift, Mustafa adını verdikleri çocuklarının bir süre sonra boynunu destek olmadan tutamadığını fark edip, 8 ay önce hastaneye başvurdu. Tetkik ve kontrollerin ardından minik Mustafa, daha kapsamlı olan İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada SMA tip 1 teşhisi koyulan Mustafa'nın tedavisine başlandı. Benzer durumdaki hastalara göre daha az solunum sıkıntısı yaşayan Mustafa için doktorlar, evde yaşamını devam ettirebilmesi, solunum ve mama ile beslenmesi amacıyla bazı cihazların alınmasını istedi. İnşaatlarda çalışan ancak oğlunun hastalığının ardından işe de gidemeyen Muhammet Duru, maddi durumu iyi olmadığı için büyük sıkıntı yaşadı. Çocuğunun tedavisini devam ettirip, doktorların istediği ve toplam 55 bin liraya mal olan cihazları alabilmek için Duru, çareyi internette yardım kampanyası başlatmakta buldu. Kaymakamlık ve valiliğe başvuran Duru, 16 Aralık'ta sosyal paylaşım sitesi Facebook'taki hesabından oğlunun durumunu anlatıp, yardım için banka hesap numarası yazdı. Muhammet Duru'nun feryadına, yardımseverler ise kayıtsız kalmadı. Hesapta, 1 hafta içinde toplam 85 bin lira yardım toplandı.

'TEK İSTEĞİMİZ MUSTAFA'NIN SAĞLIĞINA KAVUŞMASI'

Büyük sevinç yaşayan ve yardımda bulunanlara teşekkür eden Muhammet Duru, "İnşaatlarda çalışıp, ailemin geçimini sağlıyorum. Ev kendimizin olduğu için buradan kazandığım para ancak gündelik ihtiyaçlarımızı karşılamaya yetiyordu. Ancak oğlumun hastalığı nedeniyle çalışamayınca maddi sıkıntı içine düştüm. Neyse ki oğlum için gereken yardım toplandı. Toplanan yardımlarla ihtiyaç olan cihazları aldık. 13 bin lira da özel hastane ve ekstra giderler için harcandı. Şu an yardım için açtığımız hesapta 17 bin lira kaldı. Bu parayı da yine çocuğumun tedavisi için harcayacağım. Çünkü bu hastalıkta neyin ne olacağı belli olmuyor. Oğlum, bir anda tekrar rahatsızlanabiliyor. Tek isteğimiz Mustafa'nın sağlığına kavuşması" diye konuştu.

Yardım kampanyasının, kendisine halen iyi insanların olduğunu gösterdiğini belirten Duru, "Allah onlardan razı olsun. İnsanlık ölmemiş. Benim gibi yardıma muhtaç olan binlerce insan var. Onlara da yardım edilmesini isterim. Çocuğumun ilaçlarını şu an devlet veriyor. Çünkü devletin kriterlerine çocuğumun durumu uyuyor ama maddi durumu çok kötü olduğu için ilaç alamayan ve kriterlere takılan bir sürü aile var" dedi.