Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İlginç olay Trabzon’un Araklı ilçesinde yaşandı. İlçenin Merkez mahallesinde lokanta işleten Mustafa Gümrükçüoğlu, toptancı firmasından gıda malzemeleri sipariş etti. Kamyonla getirilen gıda malzemelerinin yer aldığı kolileri açan Gümrükçüoğlu, poşetin içinde para olduğunu fark etti. Saydığı paranın 300 bin lira olduğunu tespit eden ve olayın şaşkınlığını yaşayan Gümrükçüoğlu, sipariş verdiği firma yetkililerini arayarak durumu bildirdi. Koliye yanlışlıkla konulduğunu öğrendiği 300 bin lirayı firma sahibine hiç düşünmeden teslim eden Gümrükçüoğlu, yaşadıklarını İHA muhabirine anlattı.



Parayı sahibine teslim ettiği için iyi tepkiler aldığını kaydeden Gümrükçüoğlu, “İşlettiğim lokanta için gıda malzemeleri siparişi verdim. Bir kutu geldi. İşler yoğun olduğu biraz bekledik. Daha sonra verdiğimiz siparişleri doğrulamak için kutuyu açtık. İçinde parayı görünce şaşkınlık yaşadık. Hemen siparişi verdiğim kişileri aradım. Arkadaşa parayı teslim ettik. O da memnun oldu. Arkadaş daire karşılığı iş yapmış. O daireyi satmış borçlarını vermek için. O kadar çok parayı görünce bir şok yaşadım. Sonuçta bir vicdan meselesi. Bunu herkes yapar diye düşünüyorum. İyi tepkilerde aldım” dedi.



Yüksek miktardaki parayı görünce şaşkınlık yaşadığını dile getiren Gümrükçüoğlu, “O kadar yüksek miktarda parayı görünce şaşkınlık yaşıyorsun. Bir an tereddüt yaşıyorsun. Parayı hiç saklamadan sahibine teslim ettim. Sahibi lokantaya gelerek parayı aldı. Borçlarından dolayı kafası biraz karışıktı. O da şaşırdı. Teşekkür etti. Bana bir takım teklifte bulundu ama ben kabul etmedim. Helalleştik. Biz tabi böyle küçük ilçelerde bu miktarda para görmüyoruz. Herşeyi iyi düşüneceksiniz ki iyi olsun. İşlerim fena değil. Çalışanlar ekmek yiyor. Kimse kendine refa görmediği hiçbir şeyi karşıdaki kişiye görmesin. İçim rahat çok mutluyum” ifadelerini kullandı.