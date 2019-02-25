Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yangın, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan sucuk fabrikasında çıktı. Edinilen bilgiye göre, jeneratörlerin bulunduğu elektrik trafosunda bilinmeyen nedenden çıkan yangın kısa sürede tüm fabrikayı sardı. Öğle yemeği sırasında işçilerin dumanları fark etmesi üzerine itfaiyeye haber verildi. İhbar üzerine olay yerine Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Organize Sanayi İtfaiye, ilçelerden, beldelerden ve büyük fabrikalarda bulunan itfaiye ekipleri ile İl Acil Afet Durum (AFAD) ekipleri sevk edildi. Çok sayıda itfaiye ekibinin müdahale ettiği yangını söndürme çalışmaları sürüyor. Fabrikada çalışan ve dumandan etkilenen 5 işçiye olay yerine gelen 112 acil yardım ekiplerince müdahale edildi. İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.