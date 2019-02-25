Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Tekirdağ’da Cumartesi gününden beri etkili olan kar etkisini yitirirken, Marmara Denizi'nde, hızı zaman zaman 50 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yerli ve yabancı bandıralı çok sayıda şilep ve tanker, rotaları Tekirdağ sahillerine çevrilerek demirlendi. Fırtına, balıkçıları da olumsuz etkilemeye devam ederken, çok sayıda balıkçı teknesi de denize açılamadı.