Mesut Aydıner, Sinop Kalesi’ne çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların Aydıner’i görmesi üzerine durum 112, polis ve Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler Aydıner’i ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen şahısa sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra polis ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs, sağlık ekipleri eşliğinde kaleden indirilerek Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Sinop Kalesi'nde intihar girişimi
25.02.2019 - 15:54 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 16:02
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop’ta bunalıma giren bir vatandaş kaleye çıkarak intihar girişiminde bulundu.
Kaynak: İHA
Etiketler : Sinop,bunalım,intihar girişimi,
607004 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607004.aspx
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