Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mesut Aydıner, Sinop Kalesi’ne çıkarak intihar etmek istedi. Çevredeki vatandaşların Aydıner’i görmesi üzerine durum 112, polis ve Sinop Belediyesi itfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler Aydıner’i ikna etmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucunda ikna edilen şahısa sağlık ekipleri müdahale etti. Daha sonra polis ekiplerinin sakinleştirdiği şahıs, sağlık ekipleri eşliğinde kaleden indirilerek Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.