Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Avustralya’nın Batı Avustralya eyaletinde bulunan Southampton kentinde görülen alev hortumu korkuttu. Yetkililer, yangın alanına yakın oturanların evlerini terk etmeleri ve dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. Nadir olarak görülen alev hortumu, geçtiğimiz hafta çıkan orman yangını esnasında bir itfaiye personeli tarafından kaydedildi. Yangını söndürmek üzere yaklaşık 100 itfaiyeci görev yaptı.



Yangının neden çıktığı ise bilinmiyor.