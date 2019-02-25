Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Çınarlık Mahallesi Fatih Sokak’ta bulunan 4 katlı binanın 1. katında Ayhan Sırım’a ait evde yangın çıktı. Anne ve babaları olmadığı sırada evde bulunan 5 çocuk ateşli cisimlerle oynadığı sırada yangın meydana geldi.

Yangını fark eden komşuları Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliğine haber verdi. Çevredeki vatandaşlar ve itfaiye ekiplerinin yardımıyla evde olan ve dumandan etkilenen Yasin (6), Aslı (4), 2 yaşındaki ikizler Yalın ve Çınar ile 1 yaşında Çiğdem Su Sırım kardeşler evden çıkartılarak ambulanslarla ilçede çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Anne ve babanın yangın sırasında evde olmadığı, çocukların oturma odasında çakmak veya kibritle oynaması sonucu yangının çıktığı tahmin ediliyor.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.