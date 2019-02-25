Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde kaçak yapıların yıkım çalışmaları devam ediyor. Nevşehir Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından tespit edilen kaçak yapıların yıkımları ilgili belediyeler tarafından gerçekleştiriliyor. Nevşehir'in merkez ilçeye bağlı Uçhisar beldesinde 1 kaçak yapı, Göreme beldesinde 4 kaçak yapı, Peribacaları'na zarar vermemek amacıyla 2 kaçak yapının ise el işçiliği ile yıkıldığı öğrenildi. Böylelikle bugün yıkılan 7 kaçak yapı ile toplamda bölgede yıkılan kaçak yapı sayısının 24'e yükseldiği belirtildi.