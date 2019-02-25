Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Spor Öğretmenliği Bölümü'nde son sınıf öğrencisi olan, daha önce Manisa Esnaf Gençlikspor'da futbol da oynayan 22 yaşındaki Kanbay'ın cenazesi yarın Hatuniye Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Kırtık Mezarlığı'nda defnedilecek.

Bölgesel liglerde birçok maçta düdük çalan Özge Kanbay'ın futbol hakemliğine lise yıllarında beden eğitimi öğretmeni olan eski Süper Lig hakemlerinden Yunus Yıldırım'ı örnek alarak başladığı öğrenildi.

FEDERASYON'DAN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yayımlanan başsağlığı mesajında, "Kadın bölgesel hakemimiz Özge Kanbay'ın yakalandığı amansız hastalık sonucu vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhume Özge Kanbay'a Allah'tan rahmet; ailesi, sevenleri ve hakem camiasına başsağlığı dileriz." denildi.

Özge Kanbay'ın cenazesinin yarın Manisa Hatuniye Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verileceği belirtildi.