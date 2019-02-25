İstanbul'da saatler 21.00'i gösterdiğinde başlayan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisiyle birlikte yollar boşalmaya başladı. Maç saatinde yolların boş olması trafikte olan sürücüleri sevindirdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik uygulamasında trafik yüzdesi yüzde 9'a kadar düştü. D-100 karayolu ve yan yolların boş olduğu ve trafiğin açık olduğu görüldü. Trafik uygulamasında İstanbul yeşile boyandı. Trafiğin maç bitimiyle birlikte tekrardan üst düzeylere çıkması bekleniyor.
Derbi başladı, İstanbul trafiği rahatladı
25.02.2019 - 22:10 | Son Güncelleme: 25.02.2019 - 22:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'da oynanan Fenerbahçe-Beşiktaş derbisinin başlamasıyla birlikte trafik rahat bir nefes aldı.
Etiketler : Fenerbahçe-Beşiktaş derbisi,Derbi,trafik,
607072 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/607072.aspx
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