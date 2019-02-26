Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgilere göre, Dağmarmara Mahallesi'nde Mert Bakkal'a ait tek katlı evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evden dumanlar yükseldiğini gören mahalle sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürerek soğutma çalışması yaptı. Yangın sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi. İtfaiye ekipleri, yangının elektrik tesisatından çıkmış olabileceğini bildirdi.