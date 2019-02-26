Tuzla’da kaynağı henüz belirlenemeyen kimyasal koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
Tuzla İçmeler Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir kimyasal koku paniğe yol açtı. Koku ile ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Vatandaşlar koku sebebi ile sokağa dökülmüş durumda. Ekipler kanalizasyon hattına atılmış bir atık olabilme ihtimali üzerinde duruyor.
Tuzla'da kimyasal koku alarmı
26.02.2019 - 06:45 | Son Güncelleme: 26.02.2019 - 07:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul'un Tuzla ilçesinin İçmeler mahallesinde henüz bilinmeyen nedenden dolayı kimyasal bir koku yayıldı. İtfaiye ve polis ekipleri kokunun nedenini araştırıyor.
Tuzla’da kaynağı henüz belirlenemeyen kimyasal koku paniğe yol açtı. Kokuyla ilgili olarak itfaiye, polis, AKOM ve belediye ekipleri çalışmalarını sürdürüyor.
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