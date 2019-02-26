Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, saat 02.30 sularında Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi Bestekar sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, toprağın yumuşaması nedeniyle istinat duvarı bir evin bahçesine çöktü. Çökme nedeniyle büyük korkuyla uyanan vatandaşlar, durumu bildirmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri sokağı araç ve yaya trafiğine kapattı.

"GÜRÜLTÜYE UYANDIK"

Aracı askıda kalan Halis Uslu, "Büyük gürültüyle uyandı. Baktım duvar çökmüş, aracın başına geldim. Aracı biraz çektim, ortası oturdu. Allah'tan can kaybı yok" dedi.

"DEPREM OLDU SANDIK"

Bahçesine yol çöken Meliha Orhan, "Büyük gürültüye uyandık. Evde yaşlı annem var. Çok korktuk, deprem oldu zannettik. Ağaçlar evin duvarının üstüne çöktü" diye konuştu.

Askıda kalan araçlar, olay yerine gelen vinçlerle çekildi.

