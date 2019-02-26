Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Başkale ilçesinden Van il merkezine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi alındı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, şüpheli aracı Başkale-Van karayolu üzerinde bulunan Bebleşin Jandarma Karakol Komutanlığı yol emniyet kontrol uygulama noktasında durdurdu. Uyuşturucu madde arama köpeği İmla’nın da katılımıyla yapılan aramada, dolap kapakları arasına gizlenmiş vaziyette 9 kilo 226 gram eroin ele geçirildi. 
Olayla ilgili araçta bulunan 1 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 